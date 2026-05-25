Le 19 avril dernier, New Glenn s’élançait pour sa troisième mission, baptisée NG-3, avec à son bord le satellite BlueBird 7 d’AST SpaceMobile. Si le premier étage a parfaitement rempli son rôle, se posant pour la deuxième fois sur une barge en plein Atlantique, le deuxième étage, lui, a connu une défaillance critique lors de sa seconde combustion. Résultat, la charge utile a été larguée sur une orbite trop basse pour être récupérable, et a fini par se désintégrer dans l’atmosphère.