Mais c’est lors de la rentrée atmosphérique que le Starship V3 a livré sa performance la plus rassurante. Le bouclier thermique, longtemps considéré comme le défi technique le plus redoutable du programme, a tenu bon face aux températures extrêmes. Les caméras embarquées ont montré les volets aérodynamiques parfaitement intacts tout au long de la descente, une première encourageante pour SpaceX, qui rêve de récupérer et réutiliser rapidement ses vaisseaux.