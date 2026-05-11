SpaceX viserait désormais le 15 mai pour le douzième vol d’essai de Starship. Et pour marquer l’occasion, l’entreprise d’Elon Musk a partagé des images de sa mégafusée entièrement assemblée sur le pas de tir de Starbase, au Texas : le vaisseau Starship juché sur son booster Super Heavy, pour un ensemble qui culmine à 122 mètres de hauteur. Un monstre de puissance plus que jamais attendu au tournant.