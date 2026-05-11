Après plus de six mois clouée au sol, Starship s’apprête à reprendre les airs. Et cette fois, tout indique que le compte à rebours est lancé pour de bon : les enjeux de ce prochain essai sont tout simplement colossaux.
SpaceX viserait désormais le 15 mai pour le douzième vol d’essai de Starship. Et pour marquer l’occasion, l’entreprise d’Elon Musk a partagé des images de sa mégafusée entièrement assemblée sur le pas de tir de Starbase, au Texas : le vaisseau Starship juché sur son booster Super Heavy, pour un ensemble qui culmine à 122 mètres de hauteur. Un monstre de puissance plus que jamais attendu au tournant.
Starship est prête
Le 7 mai dernier, SpaceX a réalisé un test statique complet du booster Super Heavy V3, avec les 33 moteurs Raptor allumés simultanément pendant 14 secondes, à pleine puissance et pleine durée. Une première réussie pour cette nouvelle génération du lanceur, les deux tentatives précédentes, en mars et avril, s’étant soldées par des arrêts prématurés en raison de problèmes avec les équipements au sol.
Pour rappel, ce nouveau vol sera le tout de la V3 de Starship. Cette itération embarque des moteurs Raptor de troisième génération, plus puissants, ainsi qu’un système de propergol entièrement repensé, une protection thermique affinée et une structure renforcée. Objectif : rapprocher la fusée la plus puissante du monde de sa version opérationnelle.
Comme les tests qui l’ont précédé, le vol 12 sera suborbital : Starship suivra une trajectoire en cloche avant de retomber. Un format d’essai qui permet à SpaceX de continuer à tester et valider les systèmes du véhicule dans des conditions réelles, avant d’envisager des vols orbitaux complets.
SpaceX ne doit pas se louper
Cette fois, il y a peu de place pour l’erreur. Car, on le rappelle, Starship doit servir d’alunisseur dans le programme Artemis de la NASA, et la pression est maximale alors que Blue Origin accélère sur son propre vaisseau, Blue Moon. La mégafusée est censée réaliser une mission de démonstration d’amarrage en orbite dès l’année prochaine, avant de transporter des astronautes sur la Lune en 2028.
De même, Starship est indispensable au lancement de la prochaine génération de satellites Starlink, et joue un rôle central dans les projets de data centers orbitaux, nouvel objectif de SpaceX.
L’enjeu est surtout considérable sur le plan financier, le géant spatial préparant une introduction en Bourse historique : chaque vol raté pèse sur sa crédibilité à atteindre ses objectifs sur le court et moyen terme.
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