Mais la réalité des enjeux est bien là. SpaceX se prépare à une introduction en Bourse qui affole déjà les investisseurs, et chaque report fragilisera un peu plus leur confiance, la mégafusée étant au cœur de pratiquement tous les grands projets de l’entreprise. C’est aussi Starship qui doit poser les astronautes américains sur la Lune en 2028 dans le cadre du programme Artemis.