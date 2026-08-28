Foire aux questions

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À quoi sert le « TAM » (Total Addressable Market) dans une introduction en Bourse, et pourquoi ce chiffre peut-il être trompeur ?

Le TAM (marché adressable total) estime la taille maximale du marché qu’une entreprise pourrait viser si elle captait théoriquement 100 % de la demande. C’est un indicateur utilisé dans les présentations aux investisseurs pour justifier un potentiel de croissance, surtout quand l’activité actuelle est encore en phase d’expansion. Le chiffre dépend fortement des hypothèses (périmètre retenu, prix futurs, taux d’adoption, segments inclus), ce qui le rend très variable d’un acteur à l’autre. Dans l’IA, le TAM a tendance à gonfler car la technologie peut s’appliquer à de nombreux secteurs, mais cela ne garantit ni des revenus, ni une part de marché réaliste.

Qu’est-ce qu’un « marché de prédiction » comme Polymarket, et que mesure réellement une « probabilité » affichée ?

Un marché de prédiction permet d’acheter et de vendre des contrats indexés sur un événement futur (par exemple, « telle entreprise fera la plus grosse IPO de l’année »). Le prix d’un contrat reflète l’équilibre offre/demande entre participants, et est souvent interprété comme une probabilité, sans être une mesure scientifique. Cette « probabilité » agrège surtout des informations publiques, des anticipations et parfois des biais spéculatifs des traders. La liquidité du marché, les limites de mise et la définition exacte de l’événement (conditions, dates, sources de référence) influencent fortement le signal.

Quelle différence entre « levée de fonds », « valorisation » et « capitalisation » lors d’une IPO ?

La levée de fonds correspond à l’argent effectivement collecté en vendant des actions nouvelles (ou parfois via des ventes d’actions existantes), et sert à financer l’entreprise ou à offrir de la liquidité à certains actionnaires. La valorisation est l’estimation de la valeur totale de l’entreprise à un instant donné, souvent déduite du prix par action et du nombre total d’actions. La capitalisation boursière est la valorisation telle qu’elle ressort du marché une fois l’action cotée (prix de marché × nombre d’actions), et elle peut varier fortement après l’introduction. En pratique, une très grosse valorisation n’implique pas forcément une levée de fonds équivalente : on peut être valorisé très haut tout en ne vendant qu’une petite fraction du capital au moment de l’IPO.