Qui pour arrêter le géant vert ? NVIDIA vient de doubler son bénéfice sur une année, et de pulvériser toutes les attentes de Wall Street au passage. Mais la vraie surprise, c’est la promesse que son patron vient de faire pour 2028 : le secteur est bouche bée.
C’est un virage désormais bien connu : partie des jeux vidéo, l’entreprise a su embrasser l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) au moment où il fallait. Résultat, elle est maintenant la société la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière renversante dépassant les 5 000 milliards de dollars. Mais elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, comme en témoignent les résultats de son deuxième trimestre fiscal, clos fin juillet. La machine tourne plus que jamais à plein régime.
Des chiffres qui donnent le tournis
Sur le seul trimestre, NVIDIA a généré, tenez-vous bien, 96,22 milliards de dollars de chiffre d’affaires. C’est plus du double par rapport à l’an dernier, et bien au-dessus des 91,96 milliards attendus par les analystes. Son bénéfice net grimpe, lui aussi, en flèche : 56,69 milliards de dollars, soit une hausse de 126 % en glissement annuel. Il y a trois ans à peine, il était de 6,2 milliards de dollars.
Le moteur de cette croissance reste le même : les data centers qui font tourner la très gourmande IA. Ce segment a ainsi rapporté 89 milliards de dollars, en hausse de 117 % sur un an. Il représente plus de 90 % des ventes de la firme. « L'IA a atteint son point d’inflexion. Elle accomplit un travail utile. Ses tokens sont productifs et rentables. Désormais, le calcul, c’est du revenu », commente Jensen Huang, emblématique patron de NVIDIA.
Une performance évidemment saluée par les marchés : son action a augmenté jusqu’à 4,4 % en Bourse, effaçant sept séances de baisse consécutives.
NVIDIA prédit 70 % de croissance
Une annonce en particulier a affolé les marchés. Colette Kress, directrice financière, promet une croissance de 70 % pour l’exercice fiscal 2028, qui débute dès 2027 ! Un chiffre qui écrase largement le consensus des analystes, qui tablaient sur 44 %. Concrètement, les ventes de NVIDIA pourraient atteindre 673 milliards de dollars l’an prochain. De quoi dépasser Apple et Alphabet réunis, et se hisser juste derrière Amazon en termes de revenus.
Jensen Huang justifie cette confiance par l’évolution de l’écosystème de l’IA : « Il y a un an, un seul laboratoire portait à lui seul toute cette expansion. Aujourd’hui, nous vivons un âge d’or : de nouveaux laboratoires et start-up, plusieurs laboratoires de pointe qui montent en puissance en parallèle, un écosystème de modèles ouverts florissant », étaye-t-il. L’entreprise reconnaît, malgré tout, que cette croissance pourrait être encore plus importante si elle ne faisait pas face à une pénurie de mémoire sans précédent.
Il est aussi important de noter que certaines entreprises font marche arrière dans leur adoption de l’IA, la technologie leur revenant finalement trop cher par rapport à ce qu’elle apporte. Pas sûr, néanmoins, que cette tendance suffise à inverser la tendance pour NVIDIA.
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