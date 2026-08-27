Le moteur de cette croissance reste le même : les data centers qui font tourner la très gourmande IA. Ce segment a ainsi rapporté 89 milliards de dollars, en hausse de 117 % sur un an. Il représente plus de 90 % des ventes de la firme. « L'IA a atteint son point d’inflexion. Elle accomplit un travail utile. Ses tokens sont productifs et rentables. Désormais, le calcul, c’est du revenu », commente Jensen Huang, emblématique patron de NVIDIA.