La future introduction en Bourse d'Anthropic nous permet de jeter un oeil sur l'avenir attendu de la firme de Dario Amodei. Et il pourrait bien être spectaculaire !
Après la folie de l'entrée en Bourse de SpaceX, ce sont maintenant les deux grands rivaux de l'IA OpenAI et Anthropic qui sont attendus de pieds ferme par les investisseurs. Et pour ce qui est du créateur de Claude, l'opération devrait être menée durant l'automne 2026. Ce qui l'a entraîné à partager ses projections financières pour l'avenir - des projections exceptionnelles.
Anthropic se voit atteindre les 190-200 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2028
Il y a trois ans peu de gens connaissaient le nom d'Anthropic. Et il y a cinq ans, presque personne, puisque c'est en 2021 que Dario Amodei fonde la start-up, en compagnie d'anciens d'OpenAI. Et pourtant, dans les années à venir, il pourrait s'agir d'une des entreprises les plus importantes du monde.
En atteste la croissance exceptionnelle des revenues attendues. Selon deux personnes connectées au dossier qui se sont confiées à Reuters, Anthropic prévoie ainsi d'atteindre en 2028 un chiffre d'affaires pouvant aller de 190 à 200 milliards de dollars.
Une activité qui devrait exploser en quelques années
Ces projections doivent permettre aux banquiers et aux investisseurs d'évaluer l'entreprise et savoir à quel niveau de capitalisation ils doivent se fixer avant l'introduction en Bourse. Mais établir des projections sur les deux prochaines années est tout de même assez rare dans ce genre d'opération, comme le note Reuters.
Il faut dire qu'il est difficile de jauger la trajectoire d'Anthropic tant elle est fulgurante. En 2025, son chiffre d'affaires était ainsi de 9 milliards de dollars, quand il était déjà de 16,23 milliards de dollars au premier semestre 2026. Le taux de revenus annualisés a lui atteint au mois de mai de la même année les 47 milliards de dollars. Assiste-t-on en direct à la naissance d'une géant ?
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