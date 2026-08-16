Il y a trois ans peu de gens connaissaient le nom d'Anthropic. Et il y a cinq ans, presque personne, puisque c'est en 2021 que Dario Amodei fonde la start-up, en compagnie d'anciens d'OpenAI. Et pourtant, dans les années à venir, il pourrait s'agir d'une des entreprises les plus importantes du monde.

En atteste la croissance exceptionnelle des revenues attendues. Selon deux personnes connectées au dossier qui se sont confiées à Reuters, Anthropic prévoie ainsi d'atteindre en 2028 un chiffre d'affaires pouvant aller de 190 à 200 milliards de dollars.