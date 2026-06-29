La société a déposé confidentiellement ses documents auprès des régulateurs ce mois-ci. En revanche, elle n'a pas encore organisé de rencontres avec des investisseurs. Ce qui serait nécessaire pour une introduction en bourse. L'entreprise de Sam Altman n'aurait pas non plus fixé de date pour cette arrivée sur les marchés financiers. En revanche, elle indique qu'un délai est possible avant toute cotation effective.