Sam Altman refuserait une valorisation inférieure à 1 000 milliards de dollars, au risque de laisser Anthropic sonner la cloche en premier.
OpenAI envisagerait de retarder son entrée en Bourse en 2027. La raison avancée, Sam Altman, directeur général de la société, refuserait une introduction à une valorisation jugée insuffisante et viserait le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars. Rien que ça.
La société a déposé confidentiellement ses documents auprès des régulateurs ce mois-ci. En revanche, elle n'a pas encore organisé de rencontres avec des investisseurs. Ce qui serait nécessaire pour une introduction en bourse. L'entreprise de Sam Altman n'aurait pas non plus fixé de date pour cette arrivée sur les marchés financiers. En revanche, elle indique qu'un délai est possible avant toute cotation effective.
Les actions de SoftBank en chute à cette annonce
Cette annonce a eu des effets immédiats sur les marchés. Les actions de SoftBank ont chuté jusqu'à 13 % en une seule séance, leur plus forte baisse depuis plusieurs mois. Le conglomérat japonais prévoit de détenir environ 65 milliards de dollars d'actifs OpenAI d'ici octobre, et ses investisseurs tablaient sur une introduction en bourse très prochaine.
Les banques d'affaires mandatées sur l'opération, Morgan Stanley et Goldman Sachs, ont également reculé en Bourse. Un report à 2027 signifie pour elles un report des commissions liées à cette opération, qui s'annonce comme l'une des plus importantes de ces dernières années.
Le risque de se faire devancer par Anthropic
Le calendrier est d'autant plus délicat qu'Anthropic, principal concurrent d'OpenAI, a également déposé ses documents en vue d'une introduction en Bourse. Si OpenAI attend 2027, elle pourrait se retrouver à entrer sur les marchés après son rival, abandonnant un avantage symbolique dans cette course très suivie.
La décision intervient dans un moment de turbulences pour le secteur de l'intelligence artificielle. Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont reculé cette semaine, et Oracle, partenaire d'OpenAI, a enregistré sa pire performance hebdomadaire depuis 2001. Les investisseurs commencent à interroger plus sérieusement la rentabilité des investissements massifs réalisés dans l'IA.
Dans ce contexte, attendre des conditions de marché plus favorables relève d'une logique financière défendable. OpenAI brûle des liquidités à un rythme élevé, et une valorisation à 1 000 milliards de dollars exige que les marchés suivent. Ce qui n'est pas acquis aujourd'hui.
Altman fait un pari sur le temps
Repousser l'introduction protège la valorisation visée par Altman et préserve la discipline de prix qu'il entend maintenir. Mais cela décale aussi le retour sur investissement pour SoftBank et les banques impliquées. Le tout, en laissant à Anthropic le temps de prendre de l'avance.
OpenAI joue donc la montre, en pariant que sa valorisation progressera plus vite que la patience de ses partenaires ne s'érode. Les semaines et mois à venir nous diront si le pari de Sam Altman était gagnant.