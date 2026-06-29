Le paradoxe est bien là. Les États-Unis ont multiplié les restrictions à l'exportation de semi-conducteurs et tenté de limiter l'accès des entreprises chinoises à certaines technologies, comme c'est déjà le cas pour Huawei. Les USA voulaient ralentir le développement de l'IA en Chine, or, c'est précisément dans ce contexte que DeepSeek a décidé de constituer la réserve de capitaux la plus importante de sa jeune histoire.