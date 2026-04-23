En effet, l'opération a rapidement suscité un intérêt immence. En conséquence, les enchères ont semble-t-il monté, puisque d'après les informations de la même source, les investissements qui seront finalement obtenus dans ces échanges de la part de Tencent et d'Alibaba amèneront DeepSeek à une valorisation de 20 milliards de dollars.

Un chiffre impressionnant, mais qui pourtant semble franchement petit par rapport aux valorisations des équivalents aux États-Unis, avec OpenAI et Anthropic dont la capitalisation est estimée pour chacune à plus de 800 milliards de dollars.

Mais on sait qu'un DeepSeek a souvent montré être capable de faire aussi bien, ou presque, que les start-ups américaines, avec moins. Et ce, dans une période où Washington commence à perdre en capacité de surveillance sur le développement des derniers modèles IA de DeepSeek, NVIDIA n'ayant pas été sollicité pour aider à affiner ces modèles récents. Alors, alerte danger ?