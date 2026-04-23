En Chine aussi, les start-ups IA bénéficient du soutien financier des géants locaux de la tech. Pour le plus grand bonheur de DeepSeek !
Quand DeepSeek est sorti au début 2025, la start-up chinoise a étonné le monde avec son modèle IA qui a l'époque, faisait aussi bien que les produits américains. Depuis, l'entreprise n'a eu de cesse d'apporter des innovations dans le secteur de l'intelligence artificielle, et s'impose comme un incontournable en Chine. Tellement que les mastodontes du pays vont lui apporter de l'argent frais.
Alibaba et Tencent vont financer la pépite DeepSeek
Des discussions ont lieu en ce moment, qui pourraient donner une nouvelle ampleur à DeepSeek. En effet, selon le média The Information, qui a eu accès à cinq sources différentes, la start-up de Shenzhen négocie avec Alibaba et Tencent pour d'éventuelles investissements dans l'entreprise IA.
À l'origine, l'objectif de DeepSeek était de mener une opération permettant de lever une somme de 300 millions de dollars, ce qui aurait amené l'entreprise à une capitalisation estimée à près de 10 milliards de dollars. Mais finalement, DeepSeek ira encore plus loin.
Vers une capitalisation de 20 milliards de dollars pour DeepSeek ?
En effet, l'opération a rapidement suscité un intérêt immence. En conséquence, les enchères ont semble-t-il monté, puisque d'après les informations de la même source, les investissements qui seront finalement obtenus dans ces échanges de la part de Tencent et d'Alibaba amèneront DeepSeek à une valorisation de 20 milliards de dollars.
Un chiffre impressionnant, mais qui pourtant semble franchement petit par rapport aux valorisations des équivalents aux États-Unis, avec OpenAI et Anthropic dont la capitalisation est estimée pour chacune à plus de 800 milliards de dollars.
Mais on sait qu'un DeepSeek a souvent montré être capable de faire aussi bien, ou presque, que les start-ups américaines, avec moins. Et ce, dans une période où Washington commence à perdre en capacité de surveillance sur le développement des derniers modèles IA de DeepSeek, NVIDIA n'ayant pas été sollicité pour aider à affiner ces modèles récents. Alors, alerte danger ?