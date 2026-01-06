Il y a un peu plus d'un an, DeepSeek chamboulait les marchés financiers. Mais depuis, la start-up chinoise n'est jamais parvenue à faire autant de bruit. Et ce n'est pas pour rien…
Souvenez-vous : ce fut un véritable séisme pour l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA). Avec un modèle de raisonnement aussi avancé que la technologie d'OpenAI, DeepSeek a fait plonger les géants des puces en Bourse. En cause, sa capacité à mettre au point une telle technologie sans accès aux puces les plus avancées, et donc pour un coût moindre par rapport à la concurrence. À l'époque, beaucoup voyait dans cette performance un véritable changement de paradigme.
Le marché n'a pas vraiment bougé
Mais force est de constater qu'ils se sont trompés. En 2025, les géants de l'IA ont multiplié les dépenses tonitruantes, annonçant des partenariats à hauteur de centaines de milliards de dollars. NVIDIA, elle, est devenue la toute première entreprise de l'Histoire à franchir le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Aujourd'hui, la bataille des grands modèles de langage se joue clairement entre ChatGPT, Gemini et Claude, avec « des lancements rapides de nouveaux modèles et des améliorations progressives des capacités », explique Arun Chandrasekaran, analyste chez le célèbre cabinet Gartner, à CNBC. De son côté, DeepSeek n'a pas lancé de nouveau LLM depuis R1 en janvier 2025, elle a apporté des mises à jour à ses dispositifs existants.
Et ce n'est pas une décision stratégique, mais plutôt une conséquence des lourdes sanctions américaines pesant sur la Chine. La société est privée des meilleures puces d'IA, et peine à s'adapter à l'architecture proposée par Huawei pour compenser.
Retour en force en 2026 ?
Dans ce contexte, DeepSeek n'a pas déployé de véritable technologie de rupture depuis sa percée initiale, alors que les géants américains enchaînent les lancements de nouveaux modèles. Mais les jeux ne sont pas encore faits.
Il y a quelques jours, l'entreprise a publié un article détaillant une méthode plus efficace pour développer des modèles d'IA. De quoi suggérer le déploiement prochain d'un LLM inédit qui pourrait, une fois de plus, ébranler les marchés. Et selon les dernières informations, il pourrait se produire dès le mois de mai 2026.