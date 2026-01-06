Souvenez-vous : ce fut un véritable séisme pour l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA). Avec un modèle de raisonnement aussi avancé que la technologie d'OpenAI, DeepSeek a fait plonger les géants des puces en Bourse. En cause, sa capacité à mettre au point une telle technologie sans accès aux puces les plus avancées, et donc pour un coût moindre par rapport à la concurrence. À l'époque, beaucoup voyait dans cette performance un véritable changement de paradigme.