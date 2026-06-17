L'objectif pour Microsoft est de trouver une « alternative moins coûteuse aux modèles d'Anthropic et d'OpenAI qui alimentent actuellement Copilot Cowork. » Toujours d'après Axios, la firme de Redmond va faire son choix pour un modèle IA moins cher dans les prochaines semaines. Si le nom de DeepSeek émerge, c'est que son dernier modèle v4 est infiniment moins cher que GPT-5.5 ou Claude Sonnet 4.7, pour des performances pas si éloignées.

Mais si l'option chinoise peut apparaître comme extrêmement intéressante au niveau prix, surtout à une époque où le coût de gestions des tokens est en forte hausse, politiquement, il pourrait y avoir des difficultés. En effet, la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine n'a jamais été aussi vive, et la Maison Blanche surveille comme le lait sur le feu les liens entre ses entreprises et la Chine dans un secteur comme l'intelligence artificielle. Donald Trump et son équipe ne verraient-ils ainsi pas dans une éventuelle décision intégrant DeepSeek v4 dans Copilot Cowork une invitation du loup dans la bergerie ?