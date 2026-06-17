Microsoft a pendant plusieurs années été le géant en soutien d'OpenAI. Mais en 2026, le groupe s'ouvre à d'autres acteurs du secteur, et peut-être à certains d'origine chinoise !
L'idylle entre Microsoft et OpenAI n'aura pas tenu face à la croissance démesurée de l'entreprise présidée par Sam Altman. Les liens n'ont en effet cessé de se distendre, avec un accord conclu au mois d'avril dernier qui donnait plus de liberté à OpenAI pour établir des partenariats avec d'autres géants du cloud. Mais cette liberté se retrouve aussi du côté de Microsoft, qui ne regarde plus exclusivement du côté de cette entreprise quand elle a besoin de modèles IA performants !
Microsoft réfléchit à utiliser DeepSeek v4 pour alimenter Copilot Cowork
Comme d'autres géants de la tech, Microsoft veut mettre de l'IA dans tous ses outils. Et ce sera aussi le cas pour son tout récent agent IA Copilot Cowork, intégré à Microsoft 365, et destiné aux entreprises.
En effet, selon une information d'Axios, Microsoft réfléchit aujourd'hui à se tourner vers « une version optimisée de DeepSeek V4, ou un autre modèle open source » pour alimenter Copilot Cowork. Pour rappel, Copilot Cowork a été développé par Microsoft en collaboration étroite avec Anthropic, et use d'une technologie déjà présente chez Claude Cowork.
Quelle pourrait être la réaction de Donald Trump ?
L'objectif pour Microsoft est de trouver une « alternative moins coûteuse aux modèles d'Anthropic et d'OpenAI qui alimentent actuellement Copilot Cowork. » Toujours d'après Axios, la firme de Redmond va faire son choix pour un modèle IA moins cher dans les prochaines semaines. Si le nom de DeepSeek émerge, c'est que son dernier modèle v4 est infiniment moins cher que GPT-5.5 ou Claude Sonnet 4.7, pour des performances pas si éloignées.
Mais si l'option chinoise peut apparaître comme extrêmement intéressante au niveau prix, surtout à une époque où le coût de gestions des tokens est en forte hausse, politiquement, il pourrait y avoir des difficultés. En effet, la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine n'a jamais été aussi vive, et la Maison Blanche surveille comme le lait sur le feu les liens entre ses entreprises et la Chine dans un secteur comme l'intelligence artificielle. Donald Trump et son équipe ne verraient-ils ainsi pas dans une éventuelle décision intégrant DeepSeek v4 dans Copilot Cowork une invitation du loup dans la bergerie ?