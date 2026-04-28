Foire aux questions

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Qu’appelle-t-on AGI (intelligence artificielle générale) et pourquoi ce terme peut-il peser dans un contrat ?

L’AGI (Artificial General Intelligence) désigne une IA capable de réussir un large éventail de tâches intellectuelles au niveau humain, avec une capacité de généralisation comparable à la nôtre. Contrairement aux modèles actuels, souvent très performants mais spécialisés et dépendants de leur entraînement, l’AGI implique une autonomie et une polyvalence beaucoup plus larges. Dans un contrat, l’AGI peut servir de « déclencheur » (milestone) conditionnant des droits d’usage, d’exclusivité ou de propriété intellectuelle. Le problème est pratique autant que juridique : il n’existe pas de test universellement accepté pour prouver qu’une AGI a été atteinte, ce qui rend la notion potentiellement source de litiges. Retirer toute référence à l’AGI réduit aussi les obligations implicites de transparence autour d’un éventuel franchissement de ce seuil.

Que signifie l’exclusivité cloud pour les API d’OpenAI, et comment se traduit-elle techniquement ?

Une exclusivité cloud sur des API signifie que l’infrastructure qui héberge et sert ces interfaces (calcul, réseau, sécurité, mise à l’échelle) doit passer par un fournisseur donné. Concrètement, cela conditionne où tournent l’inférence des modèles, la gestion des clés API, la limitation de débit (rate limiting), la journalisation et une partie des garanties de conformité. Pour les clients, cela influence la latence, la localisation des données, les options de mise en réseau (liaisons privées, peering) et parfois les mécanismes de sécurité disponibles. Pour l’éditeur, c’est aussi un levier commercial : l’API devient un moteur de consommation cloud chez le partenaire exclusif. Lever ou assouplir cette exclusivité permet de déployer les mêmes services sur plusieurs clouds, mais demande de répliquer des briques critiques (observabilité, contrôle d’accès, facturation, politiques de données) de façon cohérente.

En quoi une restructuration en société à but lucratif change-t-elle la gouvernance et les incitations d’une entreprise d’IA ?

Passer d’une structure orientée mission à une entité à but lucratif modifie la hiérarchie des priorités : la création de valeur pour les actionnaires devient un objectif explicite, au même titre que la stratégie produit. Cela change la gouvernance (droits des actionnaires, composition du conseil, pouvoirs de décision) et peut faciliter des opérations comme l’entrée en Bourse ou l’ouverture du capital à grande échelle. Sur le plan économique, la pression pour améliorer les marges et sécuriser des revenus récurrents augmente, notamment face aux coûts d’entraînement et d’inférence. Cela peut aussi influencer les partenariats : clauses d’exclusivité, partage de revenus, licences de modèles et conditions de distribution deviennent plus centrales. Enfin, la communication sur les avancées techniques tend à être davantage encadrée, car elle peut affecter la valorisation, le risque juridique et la perception des marchés.