Le constat est sans appel. OpenAI a dépensé 34 milliards de dollars en 2025, pour seulement 13 milliards de revenus. Dans le détail, près de 19 milliards sont passés dans la recherche et le développement, et environ 6 milliards dans les ventes et le marketing. Le reste a financé les infrastructures et le personnel nécessaires pour faire tourner ses modèles à grande échelle.