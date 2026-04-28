Ces contreperformances auraient suscité des inquiétudes chez certains dirigeants, notamment sur la capacité de l’entreprise à soutenir ses dépenses massives dans les centres de données. La directrice financière Sarah Friar aurait ainsi fait part à d’autres responsables de ses préoccupations sur le paiement de futurs contrats de calcul, si les revenus ne progressaient pas assez vite.

Le conseil d’administration aurait également examiné de plus près les accords liés aux centres de données ces derniers mois. Certains administrateurs se seraient interrogés sur les efforts de Sam Altman pour obtenir encore davantage de puissance de calcul, alors même que l’activité ralentissait. Ce contrôle plus strict viendrait encadrer des ambitions jusqu’ici presque sans limites, à l’approche d’une éventuelle entrée en Bourse qui pourrait intervenir d’ici la fin de l’année.

Dans une déclaration commune, Sam Altman et Sarah Friar contestent toutefois l’idée d’un désaccord. Les deux dirigeants affirment être « totalement alignés » sur la volonté d’acheter autant de puissance de calcul que possible. Ils qualifient même de « ridicule » toute suggestion selon laquelle ils seraient divisés ou en train de ralentir leurs efforts pour sécuriser de nouvelles ressources informatiques.