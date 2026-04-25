Spotify, Uber, AllTrails, TurboTax, Instacart, quinze applications personnelles désormais accessibles sans quitter Claude. Anthropic a doté son assistant de nouveaux connecteurs grand public, disponibles sur tous les abonnements, avec la version mobile en bêta. Fini le bureau, place au quotidien.
Jusqu'ici, les connecteurs de Claude étaient destinés au monde professionnel : Microsoft, Canva, Asana, et autres outils de design et de productivité. Plus de 200 intégrations au répertoire depuis juillet 2025, mais aucun d'entre eux ne servait le quotidien.
Au répertoire depuis cette semaine, Spotify, Uber, Uber Eats, Audible, AllTrails, TripAdvisor, Instacart, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack, Viator, Resy, Booking.com, Intuit TurboTax et Intuit Credit Karma. Vous n'avez plus besoin de jongler entre applications puisque tout passe par la même conversation.
Connectez un service, et Claude vous suggère le connecteur le plus adapté selon vos échanges et vos besoins. Pour une randonnée du week-end, par exemple, AllTrails vous propose des sentiers adaptés à vos préférences sans que vous le demandiez. Vous affinez : plus court, adapté aux chiens, plus sauvage, en fonction de vos souhaits, sans changer d'écran. Quand deux connecteurs peuvent répondre à la même demande, vous les voyez tous les deux, classés par pertinence. Vous êtes le maître des horloges.
La promesse sans pub à l'épreuve des partenaires
Anthropic vous garantit que vous ne trouverez aucun placement ni réponse sponsorisée dans vos échanges. Avant tout achat ou toute réservation, Claude vous consulte au préalable. Vos données issues des applications connectées ne servent pas à entraîner les modèles, et vous pouvez déconnecter chaque service en un clic depuis l'onglet « Connecteurs » de la barre latérale.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
C'est très louable de la part d'Anthropic, mais à terme, est-ce viable ? On le sait, plus les partenaires commerciaux seront nombreux, plus cet engagement sera difficile à tenir. On le voit bien à la concurrence. OpenAI développe déjà ses propres flux d'achats agentiques, et Google possède son économie publicitaire.
Mais pour l'instant, c'est vous qui décidez ce que vous connectez et décidez à la carte, tant qu'Anthropic pourra vous le permettre.
Anthropic rattrape son retard avec les connecteur d'apps de la vie quotidienne, mais à sa manière
La nouveauté d'Anthropic est ailleurs, puisque l'intégration de connecteurs d'apps du quotidien existe déjà chez les agents concurrents. On connaissaitce type d'intégration avec Spotify,et consorts dans ChatGPT.
Mais avec Claude, vous recevez des suggestions selon ce que vous faites, sans avoir à choisir vous-même. Dans un seul fil, vous passez d'une reco AllTrails à une réservation Resy, commandez un Uber et ajoutez des articles à votre panier Instacart, sans changer d'application.
Tel qu'Anthropic l'a conçu, Claude fait office d'interface unique entre vous et vos services.
Pour les utilisateurs européens, un bémol toutefois : la plupart des services listés restent centrés sur le marché américain. Pas facile, visiblement, de faire traverser une fonctionnalité à la nage.