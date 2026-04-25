Jusqu'ici, les connecteurs de Claude étaient destinés au monde professionnel : Microsoft, Canva, Asana, et autres outils de design et de productivité. Plus de 200 intégrations au répertoire depuis juillet 2025, mais aucun d'entre eux ne servait le quotidien.

Au répertoire depuis cette semaine, Spotify, Uber, Uber Eats, Audible, AllTrails, TripAdvisor, Instacart, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack, Viator, Resy, Booking.com, Intuit TurboTax et Intuit Credit Karma. Vous n'avez plus besoin de jongler entre applications puisque tout passe par la même conversation.

Connectez un service, et Claude vous suggère le connecteur le plus adapté selon vos échanges et vos besoins. Pour une randonnée du week-end, par exemple, AllTrails vous propose des sentiers adaptés à vos préférences sans que vous le demandiez. Vous affinez : plus court, adapté aux chiens, plus sauvage, en fonction de vos souhaits, sans changer d'écran. Quand deux connecteurs peuvent répondre à la même demande, vous les voyez tous les deux, classés par pertinence. Vous êtes le maître des horloges.