Kurton

Moué. On va attaquer OpenAi, mais pas le vendeur d’armes et de munitions. On va attaquer OpenAI mais pas questionner les parents pour vérifier s’ils avaient constaté le mal être de leur enfant et fait le nécessaire pour essayer de les aider.

Facile de se dédouaner sur OpenAI pour chercher un bouc émissaire. C’est comme les couteaux, les voitures, les armes à feux. On ne les interdit pas ? On ne leur fait pas un procès ? Il n’y a pas un disclaimer sur le couteau « attention : notre entreprise décline toute responsabilité en cas d’attaque avec cet objet ? »

Pffff…