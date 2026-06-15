Une coalition de 42 procureurs généraux américains vient d'ouvrir une enquête coordonnée sur OpenAI. Une offensive judiciaire sans précédent dans l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA), qui tombe au pire moment pour la société de Sam Altman.
Ce vendredi 12 juin, Letitia James, procureure de New York, a signifié à OpenAI une assignation à comparaître exigeant une large série de documents. Cela comprend les données de santé et de consommation des utilisateurs, ses pratiques publicitaires, ses modèles d'engagement et de rétention, ses politiques internes de sécurité, et enfin, le traitement réservé aux publics vulnérables, mineurs et personnes âgées en tête. Il faut dire que les derniers mois ont été particulièrement mouvementés chez l’éditeur de ChatGPT.
Les affaires s'enchaînent et se ressemblent
Outre le très médiatisé procès qui l’a opposée à Elon Musk, l’entreprise s’est retrouvée sous le feu des critiques en raison de l’implication de son chatbot dans plusieurs affaires sordides. Plusieurs familles reprochent ainsi à ChatGPT d’avoir validé les pensées suicidaires de leurs enfants, des mineurs dans la plupart des cas. Au Canada, le rôle de l’IA est également ciblé dans plusieurs plaintes concernant une fusillade survenue dans une école.
Et ce n’était pas un cas isolé. Les enquêteurs travaillant sur une autre fusillade, en Floride cette fois, ont découvert des conversations montrant que le tireur a utilisé ChatGPT pour obtenir des conseils sur les armes, les munitions et les points stratégiques du campus qu’il a attaqué.
De son côté, OpenAI assure prendre les préoccupations des procureurs « au sérieux » et s’engage à « collaborer de manière constructive » avec eux. La start-up affirme, en outre, que ChatGPT intègre désormais « une expérience plus protectrice pour les mineurs », avec des garde-fous qui orientent les utilisateurs vers des ressources réelles en cas de situation de détresse.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Une méthode redoutable
Le timing ne pouvait pas être pire pour OpenAI, elle qui vient tout juste d’entamer les démarches pour s’introduire en Bourse. Car une enquête impliquant plusieurs États devra obligatoirement figurer dans le prospectus S-1, ce fameux document qui détaille aux investisseurs potentiels la situation financière, les risques et les litiges en cours. De quoi entacher l’une des opérations les plus importantes de l’Histoire.
D’autant que cette affaire pourrait marquer un précédent historique. Les coalitions de procureurs généraux mènent souvent à des sanctions exemplaires outre-Atlantique. Cette stratégie a été utilisée contre TikTok, mais aussi contre l’industrie du tabac dans les années 90 et surtout Purdue Pharma, tenue pour responsable de la crise des opioïdes qui a ravagé les États-Unis. Reste à voir comment à quelle sauce sera mangée OpenAI…