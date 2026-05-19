Après trois semaines d’un procès explosif opposant deux monstres de la Silicon Valley, le verdict est tombé en seulement deux heures : Elon Musk perd sur toute la ligne face à Sam Altman et OpenAI. Une défaite retentissante pour l’homme le plus riche du monde.
C’est bien entendu Elon Musk qui a intenté ce procès, ciblant Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI et Microsoft. Car pour rappel, le milliardaire compte parmi les cofondateurs de la firme, qu’il a contribué à lancer en 2015 sous forme d’organisation à but non lucratif, avant de claquer la porte en 2018 après une lutte de pouvoir interne. Il a depuis toujours affirmé qu’on lui avait promis qu’OpenAI resterait une entité au service de l’humanité, et non du profit.
Selon lui, Altman et Brockman ont trahi cet engagement fondateur en transformant la maison mère de ChatGPT en une machine commerciale valorisée à plus de 800 milliards de dollars, avec Microsoft comme actionnaire de poids. Il réclamait 134 milliards de dollars de dommages et intérêts, l’éviction des deux dirigeants, et un retour forcé d’OpenAI au statut non lucratif.
La date fatidique de 2022
Son plaidoyer n’a visiblement pas suffi. Car la stratégie de Musk reposait sur un argument clé : il n’aurait découvert la trahison d’Altman et Brockman qu’en 2022, lorsque des informations ont filtré sur le projet d’investissement massif de Microsoft dans OpenAI.
Les dirigeants de la start-up, eux, ont martelé l’inverse. Ils ont affirmé que Musk était parfaitement au courant de l’évolution vers un modèle commercial bien avant cette date fatidique. Il aurait d’ailleurs, selon les preuves soumises au tribunal, envisagé lui-même de transformer OpenAI en entité lucrative sous son contrôle, ou de l’absorber dans Tesla.
Chaque camp s’est également appliqué à dépeindre l’autre comme animé par la cupidité et l’ambition personnelle plutôt que par le bien de l’humanité, la devise d’OpenAI.
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Le jury unanime
Après seulement deux heures de délibération, les neuf jurés ont rendu un verdict unanime ce 18 mai : les accusations d’Elon Musk sont prescrites. La juge a immédiatement accepté cette conclusion, balayant les chefs d’accusation de violation de confiance charitable et d’enrichissement injuste. Le tribunal n’a même pas eu à se prononcer sur la véracité des accusations de Musk, seulement sur le fait qu’il avait attendu trop longtemps pour les formuler.
L’entrepreneur, fidèle à lui-même, n’a pas tardé à réagir sur X, annonçant son intention de faire appel. « Il ne fait aucun doute pour quiconque a suivi ce dossier en détail qu'Altman et Brockman se sont effectivement enrichis en volant une organisation caritative », a-t-il asséné.
Les conséquences de cette affaire pourraient s’avérer lourdes. Car la défaite vient valider la thèse d’un rival animé par la jalousie et l’obsession d’éliminer un concurrent direct, plutôt que par une réelle indignation éthique. À l’heure où SpaceX, qui a absorbé xAI en février, prépare son introduction en Bourse, une telle image n’est pas anodine auprès des investisseurs.