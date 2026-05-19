Après seulement deux heures de délibération, les neuf jurés ont rendu un verdict unanime ce 18 mai : les accusations d’Elon Musk sont prescrites. La juge a immédiatement accepté cette conclusion, balayant les chefs d’accusation de violation de confiance charitable et d’enrichissement injuste. Le tribunal n’a même pas eu à se prononcer sur la véracité des accusations de Musk, seulement sur le fait qu’il avait attendu trop longtemps pour les formuler.