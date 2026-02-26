OpenAI : 1 - xAI : 0. Une juge vient de donner raison à l'entreprise de Sam Altman dans une affaire portant sur un supposé vol de secrets commerciaux. Pas sûr qu'Elon Musk apprécie…
C'est désormais un fait connu : Elon Musk et Sam Altman ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et cette rivalité ne s'arrête pas à de simples mots doux ou esbroufes par claviers interposés. L'homme le plus riche du monde a intenté plusieurs procès à OpenAI : l'un d'entre eux concerne son changement de statut en société à but lucratif et l'autre, un partenariat avec Apple, qu'ils considère comme anticoncurrentiel. Et il ne s'est pas arrêté là.
Plainte rejetée
En septembre dernier, Elon Musk a poursuivi l'entreprise de Sam Altman en justice pour détournement présumé de secrets commerciaux. Selon la plainte, OpenAI aurait débauché plusieurs ingénieurs clés de xAI afin d'accéder indirectement à des informations stratégiques liées à ses centres de données et à son chatbot Grok.
Certains employés auraient en effet téléchargé du code source, ou conservé des discussions internes sensibles au moment de leur départ, laissant entendre que ces données auraient pu profiter au rival. Mais ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, une preuve de faute de la part d'OpenAI, estime la juge fédérale Rita F. Lin.
D'après elle, xAI n'apporte « aucune allégation démontrant un comportement répréhensible d'OpenAI ». Elle souligne que les poursuites visent surtout les actions individuelles d'anciens salariés, sans établir que l'éditeur de ChatGPT leur a effectivement demandé de récupérer des informations confidentielles. « Le simple fait d’embaucher des employés venant d’un concurrent ne constitue pas un détournement de secrets commerciaux », rappelle la magistrate. Elle a prononcé le rejet de la plainte.
OpenAI dénonce le « harcèlement » d'Elon Musk
Ce verdict est un signal fort pour tout l'écosystème de l'intelligence artificielle, qui s'est lancé dans une guerre des talents sans merci. « Nous saluons la décision de la Cour. Ce procès sans fondement n'était rien d'autre qu'un nouvel épisode dans la campagne de harcèlement menée par Monsieur Musk », a réagi OpenAI.
De son côté, xAI a encore la possibilité de modifier sa plainte pour tenter de combler les failles pointées par la juge et relancer la procédure. Elle dispose désormais de quelques semaines pour apporter des éléments plus solides, notamment des preuves d'une utilisation concrète de ses secrets commerciaux par sa concurrente.