C'est désormais un fait connu : Elon Musk et Sam Altman ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et cette rivalité ne s'arrête pas à de simples mots doux ou esbroufes par claviers interposés. L'homme le plus riche du monde a intenté plusieurs procès à OpenAI : l'un d'entre eux concerne son changement de statut en société à but lucratif et l'autre, un partenariat avec Apple, qu'ils considère comme anticoncurrentiel. Et il ne s'est pas arrêté là.