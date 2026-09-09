Sparky

Ce cas est loin d’être le seul exemple de comportement préoccupant des IA. De très nombreuses expériences ont montré que les créateurs d’IA étaient incapables de donner différents challenges à des IA en leur faisant respecter des règles préétablies, par exemple jouer à un jeu implicant de remporter la partie dans un jeu reposant sur un processus démocratique sans tricher ou simuler des échanges sur des marchés boursiers sans recourir à la triche.

Les risques d’une destruction future et proche de l’humanité sont réels et ceux qui pensent qu’il s’agit de science fiction se fourrent le doigt dans l’oeil. Pas parce que les IA actuelles sont fondamentalement mauvaises, ont une conscience et auraient une quelconque « envie » de dominer sur l’humanité, mais parce qu’elles ont été entrainé sur tout ce que l’humanité a produit sur ces milliers millénaires et que cela comprend des guerres, de la triche, de la manipulation, des meurtres et bien entendu d’innombrables récits d’IA ayant détruit l’humanité. L’IA risque de devenir Skynet juste parce que… elle a été entrainée entre autre sur ce qu’à fait Skynet dans Terminator.