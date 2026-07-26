Pour justifier le temps qu'a mis OpenAI pour comprendre le problème, il faut se référer au mode de fonctionnement de la start-up. En effet, selon quatre personnes différentes interrogées par Reuters, OpenAI effectue souvent des tests sur plusieurs modèles, qui opèrent tous à très grande vitesses. Le volume de données ainsi obtenu dans ces conditions est si élevé « que les employés ont parfois du mal à suivre ».

Et si ce n'était déjà pas assez, des sources internes expliquent avoir, avant même ces tests, pu remarquer des fonctionnements étranges de certains modèles IA. « Dans un cas précis, un agent aurait laissé des notes apparemment destinées à ses futures versions, selon trois personnes proches du dossier. Ces notes, découvertes dans une partie de l’infrastructure d’OpenAI, contenaient des instructions expliquant comment les agents pourraient se libérer des contraintes internes d’OpenAI » peut-on ainsi apprendre. Doit-on s'inquiéter ?