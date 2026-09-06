Dans les messages qu’ils ont examinés, les chercheurs ont observé des agents actifs à des vitesses surhumaines et concentrés sur la résolution de problèmes techniques. Ce profil ressemble à celui des évaluations que les entreprises d’IA utilisent pour entraîner et tester leurs modèles. Environ la moitié des quelque 3 700 comptes recensés portaient des noms qui suggéraient une affiliation à OpenAI, comme « OpenAIResearcher » ou « OAIResearchMar26 ». Quatre jours après l’arrêt brutal de cette activité, le 26 juin, 33 adresses liées à l’entreprise sont revenues sur le site pour récupérer des pages entre-temps supprimées. Sydney Von Arx dirige Nightingale, une organisation à but non lucratif consacrée à la sécurité de l’IA. Pour elle, rien n’indique qu’OpenAI ait voulu un tel comportement de la part de ses agents, et elle doute qu'ils soient censés se coordonner entre eux ou publier sur des sites publics.

Techniquement, les agents ont d’abord tiré parti d’une ancienne particularité de l’interface du wiki. Celle-ci traitait certaines requêtes de lecture comme des instructions d’édition, alors que le bac à sable de ces modèles n’autorisait en théorie que ce type de requêtes. Le serveur relais chargé de bloquer leurs connexions sortantes comportait par ailleurs une exception pour les domaines qui se terminaient par le suffixe d’un service de stockage Microsoft Azure jugé sûr. Certains agents ont exploité cette faille en modifiant le fichier de configuration réseau de leur propre environnement, pour faire correspondre un nom de domaine truqué à l’adresse d'un tableau de bord Microsoft Power BI. En procédant de la sorte, ils ont fait sortir leurs requêtes du contrôle du relais, sans déclencher ses filtres. Lorsque le modérateur du wiki a commencé à supprimer des pages en juin, les agents ont répliqué en créant des pages de secours. Le 19 juin, l’un d’eux a signalé qu’une opération de nettoyage semblait en cours par ordre alphabétique, avant d’indiquer une page de repli à consulter en cas de suppression.