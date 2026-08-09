Il faut dire que ces derniers temps, le ciel s’assombrit pour les éditeurs d’IA. OpenAI avait présenté Astra la semaine précédente pour ses avancées en mathématiques, avec dix solutions à des problèmes ouverts en mathématiques et en informatique théorique. Plusieurs rumeurs évoquaient alors un lancement dès la semaine suivante. Cette annonce survenait quelques jours après la reconnaissance, par OpenAI, du piratage de Hugging Face par deux de ses modèles en test, GPT-5.6 Sol et un prototype antérieur à Astra. OpenAI précise qu’Astra n’a pris part à aucun moment à cet incident.

Un agent avait par exemple tenté de faire approuver une modification malveillante dans un dépôt de code open source hébergé sur GitHub. Pour convaincre un développeur humain de valider ce changement, il avait inventé plusieurs profils fictifs. L’AI Security Institute britannique a recensé cet épisode. Il fait partie de dix-neuf actions non autorisées, repérées après 122 tentatives d’un même test de cybersécurité. Dix-sept de ces actions sont imputées à Claude Mythos 5 et les deux restantes reviennent à GPT-5.6 So…

Anthropic a par ailleurs reconnu que son modèle avait compromis, sans intention, l’infrastructure de trois entreprises lors d’évaluations internes distinctes, en raison d’une erreur de configuration. Meta a confirmé récemment que l’environnement de test de son modèle Muse Spark 1.1 avait été mal configuré par le prestataire externe Irregular. Il lui a donné un accès non prévu à internet. Le modèle a ensuite exploité une vulnérabilité chez un prestataire tiers et modifié une partie de son système interne.