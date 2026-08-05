Ces incidents étaient en partie liés à une erreur opérationnelle. Les modèles avaient accédé à Internet lors d'interactions avec un environnement de test géré par un partenaire d'évaluation tiers nommé Irregular. Anthropic avait indiqué au modèle qu'il se trouvait dans une simulation sans accès à Internet, mais en raison "d'un malentendu entre nous et notre partenaire d'évaluation, ce n'était pas le cas, et l'accès à Internet était disponible".