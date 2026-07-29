À l'origine de cette affaire, on le rappelle, il y a ce test de cybersécurité qui a mal tourné. OpenAI évaluait deux de ses modèles sur ExploitGym, un benchmark conçu pour mesurer leur capacité à mener des cyberattaques, et avait volontairement desserré certains garde-fous pour pousser l'expérience à son maximum. Sauf que les modèles, censés rester cantonnés dans un environnement isolé, une sorte de bulle numérique coupée d'internet, aussi appelée sandbox (bac à sable), ont fini par repérer une faille zero-day, c'est-à-dire une vulnérabilité jusque-là inconnue de tous, y compris des développeurs eux-mêmes. Elle se cachait dans un logiciel interne chargé de gérer le téléchargement de paquets informatiques, et son exploitation leur a ouvert un accès à internet qui n'aurait jamais dû exister.