Le paquet piégé est resté en ligne environ une heure. Le temps, malgré tout, d'être téléchargé et exécuté sur 15 systèmes bien réels, dont celui d'une entreprise de cybersécurité qui scanne automatiquement ce type de logiciel. Ses identifiants, et c'est assez ironique, ont été aspirés par le code caché de Claude, qui s'en est ensuite servi pour aller fouiller plus loin dans l'infrastructure de cette entreprise. Le plus frappant, c'est que le modèle avait pourtant flairé le danger en cours de route, estimant lui-même qu'un tel geste constituerait une attaque bien réelle s'il se trouvait sur le vrai internet, avant de se raccrocher à deux indices trompeurs, des certificats de sécurité qu'il ne reconnaissait pas et la date de 2026 affichée sur les systèmes, pour se convaincre qu'il s'agissait bien d'une mise en scène. Il ne reviendra jamais sur cette conclusion : quand des robots de sécurité ont commencé, un peu partout, à installer son paquet piégé, Claude les a pris pour de simples figurants de l'exercice. PyPI a fini par supprimer le paquet de lui-même, et Anthropic a prévenu la plateforme des indices récoltés.