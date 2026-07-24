C'est un lancement qui ne passera pas inaperçu dans l'écosystème de l'IA générative, et plus particulièrement pour les utilisateurs des produits Anthropic. L'entreprise a officialisé ce vendredi 24 juillet Claude Opus 5, présenté comme son modèle le plus abouti pour un usage intensif au quotidien. La firme le décrit capable d'écrire du code, de mener des recherches poussées, ou encore de piloter un ordinateur en toute autonomie. Sans détrôner Fable 5 en intelligence pure, il s'en rapproche, et pour deux fois moins cher à l'usage, ce qui pourrait faciliter son adoption. Évidemment, c'est à l'usage que nous pourrons juger tout ce qu'avance Anthropic. Mais le discours de l'entreprise est, sur le papier, très optimiste.