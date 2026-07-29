Et si les premiers à tirer le frein à main sur l'IA étaient... ceux qui la construisent ? Plus de 1 200 salariés du secteur signent une déclaration qui appellent un ralentissement collectif.
D'habitude, ce sont les associations ou les régulateurs qui montent au créneau contre l'emballement de l'intelligence artificielle. Mais la discipline progresse à un rythme que ses propres créateurs jugent de plus en plus difficile à maîtriser. Face à cet emballement de l'IA, cette fois, l'alerte vient de l'intérieur même des laboratoires. Baptisée « Pacing the Frontier », une déclaration signée par plus de 1 200 employés d'OpenAI, Google, Meta et Anthropic, mise en ligne ce mercredi 29 juillet 2026, demande au gouvernement américain de se doter des outils nécessaires pour ralentir, de façon concertée entre entreprises et pays, le développement des IA les plus avancées. Avant qu'il ne soit trop tard…
Une déclaration inédite venue des salariés de l'IA qui appellent à ralentir l'IA
Le texte publié sur le site pacingthefrontier.com a, forcément, de quoi surprendre sur le papier, car il émane directement des salariés des entreprises qui construisent, chaque jour, un peu plus de cette IA qui inquiète tant. Les signataires ne rejettent pas la technologie en bloc, loin de là, puisqu'ils reconnaissent qu'elle pourrait ouvrir la voie à un futur nettement meilleur. Mais ils insistent, cette issue positive n'a rien d'automatique.
Les grandes entreprises du secteur estiment être sur le point d'automatiser la recherche en IA elle-même, et c'est tout le problème. Concrètement, ce ne seraient plus seulement des humains qui concevraient et amélioreraient les IA, mais les IA elles-mêmes qui prendraient le relais pour concevoir la génération suivante, plus vite et à plus grande échelle que des chercheurs humains. Un cercle qui s'auto-alimente et qui, selon les signataires, risque de faire grimper les capacités de ces systèmes plus vite que notre capacité à seulement les comprendre, sans même parler de les garder sous contrôle.
Le souci, soulignent-ils, c'est qu'aucun acteur ne peut se permettre de ralentir seul. Chaque entreprise, et chaque pays, y compris la Chine, qui réfléchit elle aussi à des contrôles sur ses propres technologies d'IA, reste sous une pression concurrentielle qui pousse à l'accélération permanente. D'où leur demande précise : que Washington soutienne un effort international pour bâtir les outils techniques et les mécanismes de gouvernance capables de « paciser » collectivement le développement de l'IA de pointe.
Les signataires ajoutent d'ailleurs que leur demande s'appuie sur des initiatives déjà en cours pour surveiller les sorties de modèles les plus puissants. C'est une manière de rappeler que le sujet du contrôle collectif de l'IA n'est pas nouveau, mais qu'il devient, à leurs yeux, de plus en plus urgent à mesure que les capacités progressent.
Ces grands noms de l'IA qui ont signé le texte
Bon, on ne va pas se mentir, la liste des signataires impressionne. Ce ne sont pas de simples employés anonymes qui s'expriment, sans vouloir froisser qui que ce soit, car on y retrouve Dario Amodei, le patron d'Anthropic en personne, aux côtés de plusieurs cofondateurs de l'entreprise comme Jared Kaplan ou Chris Olah, ainsi que d'autres membres reconnus en interne comme Jan Leike. Autant de signatures qui donnent du poids au texte, puisqu'elles émanent directement de ceux qui dirigent ou ont fondé ces laboratoires, et non de voix extérieures au secteur.
Chez OpenAI, la liste compte notamment Jakub Pachocki, chef scientifique de l'entreprise, c'est-à-dire celui qui supervise l'ensemble des recherches, ainsi que Mark Chen, directeur de la recherche, et Saachi Jain, qui chapeaute la sécurité, autrement dit l'équipe chargée d'anticiper les dérives possibles des futurs modèles. Même son de cloche du côté de Google et de Meta, où l'on retrouve Shengjia Zhao, chef scientifique de Meta AI, et Anca Dragan, vice-présidente en charge de la sécurité et de l'alignement chez Google, un poste dédié à s'assurer que les IA se comportent conformément aux intentions de leurs créateurs.
Au total, ce ne sont pas moins de 1 224 employés qui ont apposé leur nom au bas du texte, majoritairement des chercheurs et ingénieurs, mais aussi quelques dirigeants. Ce qui frappe, c'est que ces entreprises se livrent d'ordinaire une concurrence féroce, recrutant les uns chez les autres et gardant jalousement leurs avancées secrètes. Voir leurs salariés signer un même texte, ensemble, montre que l'inquiétude sur le rythme de l'IA dépasse ces rivalités habituelles.
Et signe que le texte résonne au-delà du cercle des quatre géants cités en tête d'affiche, on retrouve aussi des signatures venues d'autres poids lourds du secteur. Parmi elles, Thinking Machines, jeune pousse fondée par d'anciens cadres d'OpenAI, xAI, l'entreprise d'Elon Musk, Microsoft, Amazon, ou encore Hugging Face, plateforme de référence pour les développeurs d'IA. Son cofondateur Thomas Wolf, qui a une riche actu ces dernières semaines, résume d'ailleurs l'esprit du texte en disant que peu importe la destination finale de l'IA, encore faut-il ne pas se précipiter pour y arriver, au risque de mal y arriver.
Un malaise assumé face à la course à l'IA
Dans les commentaires personnels qui accompagnent la déclaration, le ton est souvent grave. John Schulman, chef scientifique de Thinking Machines, explique avoir signé pour construire une « connaissance commune » du besoin de coordination, tout en espérant voir les laboratoires agir dès maintenant, sans attendre l'intervention des pouvoirs publics.
D'autres vont plus loin dans l'urgence. Un chercheur d'OpenAI évoque une course jugée mortelle vers une explosion des capacités de l'IA, un emballement qu'il compare à une réaction en chaîne nucléaire : une fois enclenchée, chaque avancée en entraîne une autre, toujours plus vite, jusqu'à devenir difficile à arrêter. Le problème, selon lui, c'est qu'aucune entreprise n'a intérêt à ralentir seule, au risque de se laisser distancer par ses concurrentes. Mieux vaudrait donc que tout le monde freine en même temps. Le mot « coordination » revient d'ailleurs plusieurs dans les commentaires, comme un mantra face à une dynamique jugée incontrôlable.
En France, l'initiative a trouvé un écho du côté de l'association Pause IA, qui milite depuis plusieurs années pour un moratoire sur l'entraînement des systèmes d'IA générale. Sa directrice exécutive, Clémence Peyrot, s'est réjouie de voir les salariés du secteur rejoindre un combat que son organisation porte de longue date, preuve que le débat sur le rythme de l'IA dépasse désormais largement les cercles militants.
Toutes les motivations ne se valent pas chez les signataires
Attention toutefois à ne pas lire ce texte comme un front totalement uni. On se rend compte que certains signataires écrivent leur paraphe avec de vraies réserves. Par exemple, la chercheuse Stephanie Chan, de Google, met en garde contre un effet pervers possible. Selon elle, ralentir l'IA nécessite de désigner qui aura le pouvoir de décider du rythme à adopter, et ce rôle pourrait finir concentré entre les mains d'une poignée de grandes entreprises ou d'États, plutôt que d'être partagé plus largement. Un écueil qu'elle juge tout aussi dangereux, à terme, que l'absence totale de régulation.
D'autres signataires assument un soutien disons plus tactique que convaincu. Elie Bakouch, de Prime Intellect, dit ainsi craindre un effet pervers. D'après lui, le discours selon lequel l'IA s'apprêterait à s'améliorer toute seule pourrait surtout arranger les grands laboratoires, en leur donnant un prétexte pour faire adopter des règles strictes que seules les entreprises les plus riches auraient les moyens de respecter, écartant au passage la concurrence plus modeste. Du côté d'OpenAI, Dylan Moore pose une condition claire à son adhésion : que les États-Unis conservent leur avance technologique, et ne ralentissent surtout pas pendant que leurs concurrents étrangers, eux, continuent d'avancer. Rien que ça !
En tout cas, plutôt que d'affaiblir la déclaration, ces divers témoignages montrent plutôt, selon nous, l'ampleur du malaise qui traverse aujourd'hui le secteur. Certains signent par peur d'une IA qui échapperait à tout contrôle, d'autres par prudence, et d'autres encore pour des raisons plus stratégiques, comme préserver l'avance de leur pays. Mais qu'importe la raison de départ : plus d'un millier de professionnels de l'IA s'accordent au moins sur un point commun, celui de vouloir se donner, collectivement, les moyens de lever le pied si besoin.