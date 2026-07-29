D'habitude, ce sont les associations ou les régulateurs qui montent au créneau contre l'emballement de l'intelligence artificielle. Mais la discipline progresse à un rythme que ses propres créateurs jugent de plus en plus difficile à maîtriser. Face à cet emballement de l'IA, cette fois, l'alerte vient de l'intérieur même des laboratoires. Baptisée « Pacing the Frontier », une déclaration signée par plus de 1 200 employés d'OpenAI, Google, Meta et Anthropic, mise en ligne ce mercredi 29 juillet 2026, demande au gouvernement américain de se doter des outils nécessaires pour ralentir, de façon concertée entre entreprises et pays, le développement des IA les plus avancées. Avant qu'il ne soit trop tard…