Du côté du budget, les sénateurs ont aussi des choses à dire. Chaque armée française fonctionne grâce à une loi de programmation militaire (LPM), une sorte de feuille de route budgétaire qui fixe, sur plusieurs années, combien d'argent sera consacré à chaque type d'équipement. Or, dans sa version initiale, cette loi ne réservait que 1,25 % de son budget total aux drones, une part portée à 1,92 % lors de sa récente mise à jour, ce qui reste marginal au regard de leur poids sur les champs de bataille actuels. Pire encore, sur l'argent déjà promis aux drones, seuls 28 % des montants ont réellement été dépensés entre 2024 et 2026, c'est-à-dire que plus de sept euros sur dix annoncés n'ont pour l'instant débouché sur aucun achat concret. Un rythme d'exécution que les rapporteurs jugent bien trop lent. Un chiffre permet d'ailleurs de mesurer le décalage : imaginez que les drones seraient responsables de 80 % des pertes subies par l'armée russe en Ukraine, preuve, s'il en fallait une, que ces appareils ne sont plus un simple gadget militaire, mais une arme décisive.