On aurait presque du mal à croire que Harmattan AI a été fondée en 2024. La start-up s'est imposée en un temps record comme l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur, avec des milliers de systèmes livrés chaque mois. Son catalogue est déjà dense, puisqu'elle développe aussi des solutions de défense aérienne à plusieurs niveaux, des drones ISR et de frappe coordonnée, ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle, déjà déployées chez plusieurs partenaires de l'OTAN et de pays alliés. Un rythme qui confirme, s'il le fallait, l'appétit grandissant de l'industrie de défense pour l'autonomie embarquée — porté ici par un géant centenaire du secteur, fort de plus de 10 000 avions livrés dans plus de 90 pays.