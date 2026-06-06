Les équipages de l'armée de l'Air et de l'Espace ont montré qu'ils sont de mieux à mieux armés face à une menace devenue omniprésente, le drone. Au large de Biscarrosse, depuis la base aérienne 120 de Cazaux, les hélicoptères Caracal et Fennec ont ouvert le feu sur des drones-cibles de type Shahed, fabriqués par l'Iran et beaucoup utilisés par la Russie. Le Caracal en a abattu deux avec ses propres armes embarquées. Voilà une expérimentation qui pose une brique supplémentaire dans ce que l'armée appelle la « défense aérienne multicouche », c'est-à-dire l'idée de pouvoir répondre à chaque type de menace avec le vecteur le plus adapté.