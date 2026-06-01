Le 28 mai 2026, le général Aymeric Bonnemaison, directeur de la DRSD, est intervenu au point presse hebdomadaire du ministère des Armées pour exposer les modes d'actions hostiles qui ciblent la défense française. « Nous avons changé de monde », a-t-il déclaré. Avec la montée en puissance des sabotages et des cyberattaques, la pression sur l'industrie de défense, et la désinformation amplifiée par l'intelligence artificielle, le programme lui donne raison. Une menace hybride, multiforme et en constante évolution, qui exige désormais une vigilance collective.