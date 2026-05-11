Enfin, la DRSD évoque les atteintes à la réputation. En 2025, une entreprise française de défense a subi une campagne de dénigrement massive après une fuite de données. Des médias connus pour relayer les positions russes, dont le journal d'État PRAVDA, se sont emparés de l'affaire en affirmant, faussement au passage, que les fichiers divulgués contenaient des informations hautement sensibles sur des programmes militaires français. Ces narratifs ont ensuite été repris et amplifiés dans une dizaine de pays d'Europe de l'Est et d'Asie, transformant une fuite de données en véritable opération de déstabilisation. Un constat qui rappelle, s'il le fallait encore, que la guerre économique ne se déclare pas mais se mène, discrètement, tous les jours, y compris en temps de paix.