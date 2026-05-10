En 2007, la France a fermé ses dernières installations de production de poudre propulsive, la matière qui propulse les obus, les roquettes et les missiles. À l'époque, la logique était d'externaliser ce qui coûte cher à produire, et d'acheter ailleurs ce qu'on n'utilise qu'en faible quantité en temps de paix. La guerre en Ukraine a fracassé ce raisonnement. Les conflits de haute intensité consomment des munitions à une vitesse que personne n'avait vraiment anticipée, et plusieurs pays européens se sont retrouvés à court de stocks en quelques mois. Dépendre d'un fournisseur étranger dans ce contexte, c'est lui donner un levier de pression considérable.