Remontons le temps jusqu'en 2008. Dans son rapport, la commission de la défense nationale et des forces armées nous rappelle que le ministère des Armées a signé un accord avec Microsoft pour unifier l'ensemble de ses systèmes informatiques internes. Concrètement, cela voulait dire faire tourner les réseaux et les outils de travail de 220 000 agents militaires, dont INTRADEF (l'intranet commun des armées) sur une infrastructure américaine. Choix pragmatique à l'époque, il est devenu aujourd'hui une dépendance difficile à démêler, dans un contexte où les États-Unis n'hésitent plus à utiliser leurs entreprises technologiques comme levier de pression politique. Mais une porte de sortie a été trouvée au sein des armées françaises, notamment pour les outils collaboratifs.