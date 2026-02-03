Si SpaceX a depuis déjà longtemps annoncé clairement qu'elle ne vendait rien en Russie, et ne travaillait avec aucune entité militaire ou gouvernementale dans le pays, de l'autre côté de la frontière, on réussit tout de même à l'utiliser.

L'Institute for the Study of War (ISW) a ainsi fait remarquer à la mi-janvier que la Russie avait commencé à intégrer Starlink à ses drones peu chers Molniya-2, ce qui avait augmenté très fortement leur efficacité. Le gouvernement ukrainien a très vite réagi et s'est adressé à SpaceX et Elon Musk pour mettre fin à cette situation.

Et la solution semble avoir été trouvée, vu la dernière annonce à ce sujet faite par Elon Musk sur son réseau social X. « Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient porté leurs fruits. Faites-nous savoir si d'autres mesures doivent être prises » a-t-il ainsi indiqué.