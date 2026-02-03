La Russie s'est récemment mise à Starlink, afin de guider ses drones dans la guerre en Ukraine. Une utilisation qui serait beaucoup plus compliquée à l'avenir si l'on en croit Elon Musk.
Si les relations ont souvent été compliquées entre le gouvernement ukrainien et Elon Musk, oscillant entre la défiance et la coopération, dernièrement, il semble que les choses aillent mieux. On peut le voir avec Starlink, système d'internet par satellite devenu indispensable pour Kiev, et dont l'entreprise américaine fait tout pour qu'elle ne puisse être utile à la partie russe.
Elon Musk et Starlink travaillent pour couper Starlink à la Russie
Si SpaceX a depuis déjà longtemps annoncé clairement qu'elle ne vendait rien en Russie, et ne travaillait avec aucune entité militaire ou gouvernementale dans le pays, de l'autre côté de la frontière, on réussit tout de même à l'utiliser.
L'Institute for the Study of War (ISW) a ainsi fait remarquer à la mi-janvier que la Russie avait commencé à intégrer Starlink à ses drones peu chers Molniya-2, ce qui avait augmenté très fortement leur efficacité. Le gouvernement ukrainien a très vite réagi et s'est adressé à SpaceX et Elon Musk pour mettre fin à cette situation.
Et la solution semble avoir été trouvée, vu la dernière annonce à ce sujet faite par Elon Musk sur son réseau social X. « Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient porté leurs fruits. Faites-nous savoir si d'autres mesures doivent être prises » a-t-il ainsi indiqué.
Une limite de vitesse imposée aux terminaux Starlink ?
Le gouvernement ukrainien de son côté a remercié Elon Musk, preuve qu'il s'agit ici d'une affirmation s'appuyant sur la réalité. On ne sait pas aujourd'hui exactement quelles mesures ont été introduites, mais une note du ministère de la défense ukrainien précise que SpaceX aurait dorénavant imposé une limite de vitesse de 75 km/h aux terminaux Starlink survolant le pays.
« Les drones russes se déplacent beaucoup plus rapidement, de sorte que les opérateurs ennemis ne seront pas en mesure de les contrôler en temps réel » a-t-il été détaillé. Le ministre de la Défense, Mykhailo Fedorov, a par ailleurs ajouté que Kiev était en train de travailler à la création d'un système qui permettra aux seuls terminaux autorisés préalablement à opérer sur le territoire ukrainien.
