Le risque de dégâts collatéraux est bien réel. En novembre, un minuscule fragment de débris a suffi à endommager un vaisseau spatial chinois transportant trois astronautes. Clayton Swope, du Center for Strategic and International Studies, estime que les panneaux solaires des satellites, les éléments les plus fragiles, seraient les premières victimes. Victoria Samson rappelle que la Russie a investi massivement pour devenir une puissance spatiale majeure. « Utiliser une telle arme leur couperait l'accès à l'espace à eux aussi. Je ne sais pas s'ils seraient prêts à abandonner autant. » À moins que cette menace ne soit qu'une « arme de la peur », comme le suggère Clayton Swope, destinée à dissuader sans jamais être employée.