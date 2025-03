Pendant longtemps, Samsung a été un des géants de la fonderie des puces les plus avancées, réussissant à tenir une solide deuxième place derrière TSMC. Mais dernièrement, le géant sud-coréen subit de plus en plus de difficultés dans le domaine, au point même où les autorités sud-coréennes réfléchissent à créer une nouvelle entreprise étatique de semi-conducteurs pour rivaliser avec TSMC. Du côté de Samsung, on cherche des solutions du côté des États-Unis.