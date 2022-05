Intel pourrait se rapprocher de Samsung pour faire graver ses puces

Ainsi, alors que l'on parle beaucoup des accords signés avec TSMC pour la production de puces dessinées par Intel, Pat Gelsinger s'est récemment rendu à Séoul pour échanger avec le troisième géant du semi-conducteur.

Sur place, il a donc rencontré trois des principaux responsables du groupe Samsung : Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun co-P.-D.G. de la société et Roh Tae-moon, à la tête de la division Samsung Mobile.

TechPowerUp souligne qu'aucun commentaire n'a été fait suite à ces échanges. Toutefois alors que TSMC a pu compter sur le ralliement récent de Qualcomm et que NVIDIA semble plus proche que jamais du Taïwanais, on peut supposer que Samsung cherche de nouveaux partenaires.

Du côté d'Intel, la situation est toujours délicate alors que de nouvelles générations de processeurs – Raptor Lake, Sapphire Rapids – sont attendues pour la fin de l'année et que la sortie des GPU Arc Alchemist pour PC de bureau se fait toujours attendre.