Intel explique pourquoi il sous-traite au Taïwanais TSMC

Comme le rappelle Tom's Hardware, Intel a été ces derniers mois relativement épargné par les pénuries. Un petit miracle en période de pandémie dû à sa production interne, dans ses propres fonderies. Cet atout a offert à Intel plus de flexibilité que ses concurrents « fabless » comme AMD ou NVIDIA, qui ont pour leur part besoin de faire graver leurs puces par des intervenants externes tels que TSMC ou Samsung.

En gérant la conception et la production de puces en interne, Intel sait par ailleurs exactement quelle est sa capacité maximale de production… et quelle est la capacité qu'il peut octroyer à la fabrication de nouveaux produits.

Et en l'occurrence, fabriquer un GPU n'est, d'un point de vue industriel, pas du tout la même affaire que fabriquer un CPU. Une puce GPU dispose le plus souvent de transistors bien plus nombreux que sur un CPU, ce qui implique un die bien plus grand. Naturellement, cela se répercute sur le terrain de la production : la fabrication à grande échelle de GPU nécessite en effet plus de wafers (ces galettes de silicium gravées à partir desquelles sont découpées les puces). Une usine devra donc produire plus de wafers pour la fabrication de GPU que pour celle de CPU.