Voilà un texte qui a fait parler sur les réseaux sociaux ce week-end. Le géant américain de l'IA Palantir vient en effet de produire, dans un message en 22 points, et qui se veut un résumé du livre The Technological Republic, son manifeste. Une façon de communiquer au plus grand nombre sa vision du monde.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Palantir nous promet une véritable révolution à venir. La société d'Alex Karp affirme ainsi que « l'ère atomique touche à sa fin. Une ère de dissuasion, l'ère atomique, touche à sa fin, et une nouvelle ère de dissuasion fondée sur l'intelligence artificielle s'apprête à commencer. » Et dans ce domaine, les États-Unis devraient éviter de se mettre des limites, au risque de se faire dépasser par d'autres puissances qui ne se seraient pas laisser freinées par des discours moraux.