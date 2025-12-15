Ce partenariat n’a jamais cessé de susciter des interrogations, voire de faire grincer quelques dents. Qu’un service de renseignement français repose sur la technologie d'une entreprise américaine pose inévitablement la question de la souveraineté des données, d’autant plus dans le contexte juridique du Cloud Act américain. Palantir assure pourtant que toutes les données sont hébergées sur les infrastructures de ses clients, sur des réseaux isolés, et que seuls des personnels français habilités peuvent y accéder.

Malgré ces garanties, la DGSI n’a jamais caché que cette solution devait être transitoire. Dix ans plus tard, force est de constater que l’alternative française tarde à émerger. Plusieurs projets ont été évoqués, dont l’alliance Athea entre Thales et Eviden, sans jamais aboutir à une solution opérationnelle capable de remplacer Palantir sans rupture.

En attendant, les missions confiées à l’entreprise américaine se sont élargies, le signe d’un ancrage de plus en plus profond. Et Palantir ne se limite pas au secteur public : en France, l’entreprise revendique des clients parmi les grands groupes industriels et financiers (on peut citer Airbus, Scor, Stellantis ou encore la Société Générale), et affirme que la majorité de son chiffre d’affaires national provient désormais du privé.

Controversée à l’international pour ses liens avec des opérations militaires et de surveillance, Palantir n’en reste pas moins en pleine croissance. Portée par l’essor de l’IA et le retour en force des enjeux de défense, sa valorisation boursière atteint aujourd’hui des sommets.

Pour la France, le problème reste entier : continuer à dépendre d’un acteur étranger redoutablement efficace, ou accepter le risque opérationnel d’une transition vers une souveraineté encore inachevée. Vase débat, quand on connait les enjeux en matière de sécurité.