La DRSD, de son côté, a une mission particulière : protéger les entreprises qui fabriquent des avions, satellites et armements pour la France. Ces sociétés sont, il faut le dire, devenues des cibles de choix pour les États étrangers qui veulent voler leurs secrets technologiques. Les cyberattaques menées en 2022 contre des industriels qui soutiennent l'Ukraine l'ont prouvé. Alors face à ces menaces variées (sabotage, espionnage, terrorisme), les trois services adoptent désormais l'omniprésente intelligence artificielle pour analyser automatiquement les masses de données, et détecter les dangers avant qu'il ne soit trop tard.