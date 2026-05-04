L’intelligence artificielle va devenir une technologie dont on ne peut pas se passer. Et notamment du côté de l'ARMée la plus puissante du monde, qui a sélectionné presque tous les grands noms américains du domaine, pour travailler avec.
La prochaine compétition stratégique mondiale se fera avec une arme essentielle : l'intelligence artificielle. Les deux géants que sont les États-Unis et la Chine l’ont bien compris, et intègrent de plus en plus les IA dans leur écosystème militaire, au moment même où l'on commence par ailleurs à voir un vrai découplage dans le secteur de l'intelligence artificielle. Du côté de Washington, cette tendance se précise avec la signature de plusieurs contrats d'envergure avec les géants de l'IA.
Le Pentagone passe des accords pour équiper ses soldats d’une « suite d’outils IA »
Les États-Unis ne l’ont pas caché. Leur ambition est de pouvoir intégrer le plus d’outils IA de pointe dans leurs ARMées, afin de se maintenir au sommet. « Nous équipons les combattants d'une suite d'outils d'intelligence artificielle afin de leur assurer un avantage décisif et de leur permettre d'atteindre une supériorité décisionnelle absolue » a ainsi déclaré au Wall Street Journal Emil Michael, sous-secrétaire à la Défense en charge de la recherche et de l’ingénierie. NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, SpaceX (maison-mère de xAI), Oracle, et Reflection AI ont tous signé des contrats avec la Défense américaine.
Sont concernés presque tous les géants du secteur, chacun apportant des compétences spécifiques. Les modèles IA des signataires comme ceux d’OpenAI ou de Google pourront ainsi être utilisés dans le cadre d’opérations classifiées. Microsoft, Amazon et Oracle apporteront aussi leurs infrastructures, ce qui permettra au Pentagone d’éviter d'avoir à construire les siennes. Enfin, NVIDIA et le petit nouveau Reflection AI (start-up soutenue par NVIDIA) apporteront leurs modèles open-source, qui pourront être plus facilement modifiés pour la construction d'outils de défense.
Anthropic, l’entreprise laissée sur le côté
Évidemment dans le lot, il manque un nom, et un seul : Anthropic. La start-up, qui est au centre de toutes les attentions ces dernières semaines avec son ascension fulgurante qui la place presque au niveau d'OpenAI, continue d’essuyer des problèmes du côté du Pentagone. La firme de Dario Amodei a en effet des scrupules sur certains types d’utilisation de l’IA souhaitée par Washington, et est en conflit avec eux depuis maintenant près de deux mois.
Résultat, pas de deal pour Anthropic, qui est pourtant l’entreprise IA qui avait participé à l’opération au Venezuela, et même au conflit contre l’Iran. À noter que le cœur du conflit, à savoir l’utilisation de l'IA pour la surveillance de masse et la production d’armes autonomes, est aussi une inquiétude de plusieurs signataires des accords en question, qui ont fait savoir qu’elles ne permettraient pas au Pentagone d'utiliser leurs modèles IA pour ces usages précis.