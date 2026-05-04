Les États-Unis ne l’ont pas caché. Leur ambition est de pouvoir intégrer le plus d’outils IA de pointe dans leurs ARMées, afin de se maintenir au sommet. « Nous équipons les combattants d'une suite d'outils d'intelligence artificielle afin de leur assurer un avantage décisif et de leur permettre d'atteindre une supériorité décisionnelle absolue » a ainsi déclaré au Wall Street Journal Emil Michael, sous-secrétaire à la Défense en charge de la recherche et de l’ingénierie. NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, SpaceX (maison-mère de xAI), Oracle, et Reflection AI ont tous signé des contrats avec la Défense américaine.

Sont concernés presque tous les géants du secteur, chacun apportant des compétences spécifiques. Les modèles IA des signataires comme ceux d’OpenAI ou de Google pourront ainsi être utilisés dans le cadre d’opérations classifiées. Microsoft, Amazon et Oracle apporteront aussi leurs infrastructures, ce qui permettra au Pentagone d’éviter d'avoir à construire les siennes. Enfin, NVIDIA et le petit nouveau Reflection AI (start-up soutenue par NVIDIA) apporteront leurs modèles open-source, qui pourront être plus facilement modifiés pour la construction d'outils de défense.