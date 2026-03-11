Dans un premier temps, ils seront uniquement actifs sur les réseaux non classifiés, là où se concentre la majorité des utilisateurs, mais des négociations sont en cours pour étendre l'accès aux réseaux classifiés et top secret. À terme, certaines IA pourraient avoir un impact opérationnel direct, en assistant par exemple à la planification militaire ou à l'estimation des ressources nécessaires pour des opérations. Pour rappel, l'armée a exploité Claude à des fins de renseignement, ainsi que pour la sélection de cibles et la réalisation de simulations de champ de bataille dans le cadre de ses attaques en Iran.