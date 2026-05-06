Pour essayer de se relancer sur la question, et peut-être d'avoir son destin tech entre ses mains, la France a présenté son plan national pour les métaux critiques, en misant sur trois acteurs publics complémentaires. La Délégation interministérirelle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (DIAMMS) doit piloter la sécurisation des approvisionnements. Le Bureau de recherches géologiques et minière (BRGM) cartographie ce que recèle le sous-sol français, et l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (Ofremi) analyse les filières concernées, en lien avec les acteurs privés. Trois missions distinctes, donc, coordonnées, pour anticiper une pression qui ne fera que croître dans les mois et les années à venir, à n'en pas douter.