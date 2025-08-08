Raison pour laquelle le site bénéficie du soutien des autorités publiques, bénéficiant notamment de crédits d'impôts de l'ordre de 20 millions d'euros. Au mois d'avril dernier, Solvay a inauguré une nouvelle ligne de recyclage de ces matériaux, qui devrait booster la capacité de traitement du site.

« Nous pensons pouvoir produire environ 30 % des terres rares dont l'Europe a besoin simplement en recyclant les moteurs et autres équipements en fin de vie » a expliqué le PDG de Solvay, Philippe Kehren.

Mais si l'Europe peut traiter les terres rares, elle doit aussi assurer des approvisionnements en matières premières. Car à ce jour, il n'existe pas de mines sur le territoire européen, malgré des projets en Norvège et en Suède. Pour le moment, l'Union européenne se tourne vers d'autres régions du monde, comme l'Amérique latine, où elle a signé un accord l'an dernier avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay.