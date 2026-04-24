L'Union européenne et les États-Unis ont signé ce vendredi 24 avril depuis Washington un accord stratégique sur les minéraux critiques. Le partenariat vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales et réduire la dépendance envers la Chine.
Dans un contexte géopolitique toujours aussi brûlant, c'est peut-être l'accord que l'industrie technologique mondiale attendait. Ce vendredi à Washington, le commissaire européen Maros Šefčovič et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont signé un protocole d'accord qui officialise le partenariat stratégique UE-États-Unis sur les minéraux critiques. Un texte qui couvre toute la chaîne de valeur, de l'extraction au recyclage, et qui s'accompagne d'un plan d'action concret pour diversifier les approvisionnements, pour éviter à la fois la dépendance au géant chinois et les pénuries.
Minéraux critiques : Washington et Bruxelles ont décidé d'unir leurs forces
C'est donc à Washington, dans les couloirs du pouvoir américain, que tout s'est joué ce vendredi 24 avril 2026. Maros Šefčovič, commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, et Marco Rubio, secrétaire d'État américain, ont signé le protocole d'accord qui officialise le partenariat stratégique UE-États-Unis sur les minéraux critiques. Pour l'Europe, c'est le seizième instrument bilatéral du genre.
Pour comprendre l'enjeu, il faut saisir toute l'importance de ces minerais, qui finissent dans les batteries des voitures électriques, les puces et processeurs qui alimentent nos appareils, les équipements de défense et les technologies énergétiques du futur. Tous dépendent de métaux dont la production est aujourd'hui très largement concentrée en Chine. C'est cette vulnérabilité que l'accord entend corriger.
Il a fallu en tout cas être patient pour arriver à cet accord. Dès le 21 août 2025, une déclaration commune entre l'UE et les États-Unis actait déjà leur volonté de coopérer sur les ressources dites critiques. Le 4 février 2026, leurs ministres, rejoints par le Japon, se retrouvaient à Washington pour accélérer. Ce vendredi n'est donc que l'aboutissement logique de ce long travail.
Prix planchers, stockage et cartographie, ce que prévoit concrètement l'accord
L'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis couvre chaque étape de la vie d'un minéral, de sa prospection dans le sous-sol jusqu'à son recyclage en fin de cycle, en passant par la transformation et le raffinage. En parallèle, Šefčovič et le représentant américain au commerce Jamieson Greer ont présenté un plan d'action distinct, conçu pour élargir ce partenariat à d'autres pays qui partagent les mêmes intérêts stratégiques.
Concrètement, le plan prévoit différents mécanismes pour rééquilibrer les rapports de force, comme un prix minimum imposé à la frontière pour décourager les importations bradées, des marchés réservés aux minerais produits selon des normes strictes, des subventions pour compenser l'écart de coût quand produire responsablement revient plus cher, et des contrats d'achat longue durée pour garantir un débouché aux nouveaux projets miniers. De quoi faire exister, enfin, une offre crédible face aux acteurs dominants.
La coopération prévoit aussi des normes communes pour l'exploitation minière et le recyclage, des stratégies de stockage, et des mécanismes de réaction rapide en cas de rupture d'approvisionnement. Plus inattendu peut-être, les deux parties s'engagent à cartographier ensemble les gisements potentiels, y compris dans des pays tiers, pour identifier les ressources stratégiques encore inexploitées.
Ambitieux sur le papier, mais le vrai défi reste l'exécution
Soyons directs : personne ne risque de procès si l'accord, qui n'est pas contraignant juridiquement parlant, n'est pas respecté. Autrement dit, ce protocole d'accord est un engagement politique, pas un contrat, il ne crée aucune obligation légale et ne promet aucun financement. Forcément, cela peut interroger. Chacune des deux parties peut même y mettre fin avec six mois de préavis. Une sorte de flexibilité assumée, dira-t-on, inhérente à ce type de partenariat diplomatique.
Mais Maroš Šefčovič lui-même a mis les pieds dans le plat, en indiquant que « la vision est là : le véritable test est désormais l'exécution, en transformant les ambitions communes en projets percutants. » Une franchise appréciable. Car évidemment, la tentation de signer des accords prometteurs sur le papier sans les suivre d'effets est un sport bien connu dans les cercles diplomatiques.
Pour que les ambitions ne restent pas lettre morte, les deux parties se retrouveront au minimum deux fois par an pour faire le point. Elles comptent aussi s'appuyer sur des forums internationaux existants, le G7 et le FORGE, une plateforme dédiée aux enjeux stratégiques des ressources naturelles, pour convaincre d'autres pays de rejoindre la démarche. Le cadre est posé. Reste à le remplir désormais.