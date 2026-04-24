Dans un contexte géopolitique toujours aussi brûlant, c'est peut-être l'accord que l'industrie technologique mondiale attendait. Ce vendredi à Washington, le commissaire européen Maros Šefčovič et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont signé un protocole d'accord qui officialise le partenariat stratégique UE-États-Unis sur les minéraux critiques. Un texte qui couvre toute la chaîne de valeur, de l'extraction au recyclage, et qui s'accompagne d'un plan d'action concret pour diversifier les approvisionnements, pour éviter à la fois la dépendance au géant chinois et les pénuries.