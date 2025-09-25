Quelle admirable sollicitude. L'administration américaine, se souciant du bien-être financier de Lithium Americas, serait prête à assouplir les conditions de remboursement de son prêt colossal. Mais cette générosité a un prix. En échange, l'État demande des actions, histoire de s'assurer, selon les mots d'un responsable, d'un retour « juste pour les contribuables ». On découvre soudainement les vertus de la bonne gestion.

Il ne s'agirait donc pas d'un cadeau. Après avoir accordé un prêt conséquent, Washington se souvient qu'il « n'y a pas d'argent gratuit » et entend bien transformer son rôle de créancier en celui, bien plus gratifiant, d'actionnaire. Le tout, avec une continuité politique qui force le respect : le projet, initié sous un mandat, financé sous le suivant, est maintenant courtisé par l'administration actuelle. Quand il s'agit de sécuriser des actifs, les couleurs politiques s'effacent.