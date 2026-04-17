Une installation située dans la préfecture de Fukui, au Japon, a mis au point un procédé permettant d'extraire environ 90 % du lithium présent dans des batteries usagées de véhicules électriques. C'est à peu près le double de ce que les techniques existantes permettaient d'atteindre jusqu'ici.

Derrière cette avancée, on trouve JX Metals Circular Solutions, une filiale de l'un des plus grands groupes japonais spécialisés dans les métaux non ferreux. L'annonce avait été faite en avril 2025, mais c'est ce mois-ci que le procédé a vraiment attiré l'attention, après que plusieurs médias japonais ont révélé le détail des opérations menées dans l'usine de Tsuruga.